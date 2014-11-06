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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 22:00 BJT

表格：美国第三季非农生产率环比年率为增长2.0%，预估为增长1.5%

路透11月6日 - 美国劳工部公布：

* 美国第三季非农单位劳工成本为上升0.3%(预估为增长0.5%)

* 美国第三季非农生产率环比年率为增长2.0%(预估为增长1.5%)

环比年率系以季度变动率推算，代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：

生产率 单位劳工成本

第三季-P 第二季-R 第二季-PR 第三季-P 第二季-R 第二季-R

非农业 2.0 2.9 2.3 0.3 -0.5 -0.1

制造业 3.2 3.5 3.3 -0.7 -1.8 -1.6

耐久财(耐用品) 4.2 3.8 3.4 -2.2 -2.7 -2.3

非耐久财 3.0 4.6 4.7 0.4 -2.2 -2.2

整体企业 　 1.5 2.9 2.3 持平 -0.7 -0.2

注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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