重温稿-离岸人民币：中行将调高台资行大陆分支拆借额度2-2.5倍--台湾央行

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 中行允诺调高台资银行大陆分支机构拆借额度2-2.5倍--央行
* 拆借利率冀能考量在台吸收人民币存款的利率
路透台北11月6日 - 台湾央行周四表示，已居中协调中国银行 总行将调高台资银行大陆分支拆借额度2-2.5倍，充分支持台资银行大陆分/子行的流动性。
台湾央行副总裁杨金龙周四在临时召开的记者会中表示，中国银行总行已允诺将台资银行大陆分支机构的授信额度提高2-2.5倍，目前台资银行大陆分行共有11家分行、两家子行，有半数具银行间拆借资格，这些银行可马上受惠。
〞这样可以确保流动性和资金缺口的弭平，〞他说。
杨金龙称，部分银行向台湾央行反映，由于分行成立时间不久，资金来源有些困难，但是台资企业又有借款的需求，因此台湾央行已请中国银行总行及台北分行，能在大陆银行间同业拆借市场全力支持、拆借予台资银行。
此外，他还表示，央行也请中国银行在拆借人民币予台资银行大陆分/子行时给予利率优惠，因中银台北在台湾吸收了利率低于大陆境内的人民币存款。
只不过，一位官股银行的大陆分行主管表示，目前银行不缺人民币资金。此外，自从先前中银台北分行调降给台湾的参加行人民币的转存利率后，人民币资金去化更没有好的去路。
央行稍早新闻稿中指出，为了协助提供台资银行大陆分行与子行人民币资金的需求，中银台北分行已允诺拆借人民币资金予台资银行大陆分行与子行，以应业务营运之需。
央行并称，2013年1月已核准中国银行台北分行为台湾地区人民币清算行。截至目前为止，中银台北分行办理各项人民币清算业务十分顺畅，业务量与日俱增。(完) (记者 林妙容/詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申