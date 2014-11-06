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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 20:10 BJT

英国央行：维持指标利率在0.5%，资产购买规模亦不变

两项决议均符合市场预期。自2009年初金融危机以来，英国央行一直将利率维持于记录低点。

各界预期英国央行要到明年才会升息。略过半数分析师预期2015年第一季升息，然而金融市场则反映出明年年中或之后才会升息的预期。(完) (编译 李婷仪/张明钧; 审校 龚芳)
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