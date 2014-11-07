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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 20:40 BJT

英国央行：波动风险不会影响政策正常化时机，但可能影响步调--总裁

路透伦敦11月7日 - 英国央行总裁卡尼周五表示：

* 随着事态正常化低波动的环境将有所改变，转变的过程可能不甚平坦

* 波动风险将不会影响政策正常化的时机，可能会影响正常化的步调 (完)
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