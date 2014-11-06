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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 20:56 BJT

欧洲央行：决议维持指标利率不变，聚焦刺激计划

欧洲央行周四开会决议维持主要再融资利率在0.05%不变。

该行亦维持隔夜存款利率在负0.20%不变，隔夜贷款工具利率持平在0.30%不变。

市场当前将关注点转向德拉吉在1330GMT出席的新闻发布会。(完) (编译/审校 李婷仪/龚芳)
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