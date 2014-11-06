重温稿-路透专访：易方达在北美首推挂钩人民币短融ETF，瞄准资产配置需求

* 美元升值催生紧盯美元高收益产品需求

* 人民币短融产品需求广泛，流动性不愁

* 瞄准境外市场推出产品，抢占市场先机

作者 张晓翀/林琦

路透北京/上海11月6日 - 中国第四大公募基金公司--易方达旗下易方达资产管理（香港）公司近期将在美国上市首只挂钩中国信用债市场短融指数的ETF(交易所交易基金)，以满足北美市场日益提高的配置人民币资产及提高短期资金收益的需求。

易方达香港投资总监及副行政总裁章强周四在接受路透电话专访时表示，相当多北美投资者都在寻求收益较高而相对安全的资产进行配置，人民币资产是一个不错选择，而短融市场因久期短，更容易被那些初次投资中国的北美投资者所接受。

“不管是欧洲还是美国存款收益率和短端收益率都很低，这种情况下呢，我们国内的货币市场基金的收益率还是蛮高的。”他说，之前很多投资者因为没有额度而进不了中国市场，所以易方达计划发行一个短期产品，希望其收益率能对投资者具有吸引力。

该只ETF基金的跟踪指数为中证高等级短融指数。据易方达提供的资料，截止10月20日，该指数加权平均到期收益率为4.66%。

章强透露，目前易方达香港与金瑞基金（Krane）合作的该只ETF，目前已获得美国第三大交易所BATS批准，尚在等待纽约证交所的回复，未来两三天将最终确定何地上市。双方将争取该基金在感恩节（11月27日）前上市。

该支ETF以人民币计价，旨在追踪由中国政府、半政府组织及其它公司发行，在银行间债券市场买卖的人民币计价及具评级短期融资券，交易策略将利用总回报掉期持有金瑞易方达中国短融ETF以获取人民币和美元之间的利差。

他指出，近期美元升值，但是买美元资产收益率仍较低，最好是买入紧跟美元但是收益率较高的产品。买人民币资产是相对于直接购买美元更好的投资方法。如果看好美元也应该相对看好人民币，人民币相对其他货币，更可能会升值。

他说，“大部分海外投资者都会比较担心（中国）信用债的信用风险，所以我们推一个短的，风险比较低，海外投资者比较容易接受。”

易方达的这只ETF需将投资者的美元资金，兑换成离岸人民币后，再通过RQFII（人民币合格境外机构投资者）机制，进入中国银行间市场投资短融等标的。那么易方达香港手中的RQFII额度就成为该只ETF未来规模成长空间的制约因素之一。

“初期预留了20亿人民币的额度，“章强说，目前易方达不担心RQFII额度受限的问题。现在公司为此产品预留了一定的额度，并且后期还会根据产品发行情况追加规模，但是最后如果香港的总规模迟迟不能增加，那该产品规模扩大将受限。

易方达香港是目前仅次于南方东英，拥有第二大RQFII额度的机构，截止10月其拥有272亿元RQFII额度，已使用率约在七成。因香港机构所拥有的RQFII总额度已至2,700亿元上限，香港近期正与大陆监管层协商增加RQFII额度。

**客户需求广泛，流动性不愁**

章强表示，现在RQFII股票类产品很多，覆盖指数也较全面，且沪港通后很多境外的机构和高端个人投资者都可以通过沪港通交易，所以境外市场对股票类ETF需求减弱，但对人民币短债市场的需求与日俱增。

他指出，境外发达国家的存款收益率和短端收益率都很低，中国国内货币市场的收益率仍相对较高，因此近两年美国机构客户对人民币债券市场的关注度出现了简直翻天覆地的变化。

目前北美地区缺少人民币清算行和人民币存款产品，高端客户、私人银行、小型银行和有人民币头寸的美国机构都有人民币存款投资的需求，易方达希望自身的产品能够尽量覆盖不同类型的客户。

“做市商几家大的都很踊跃，所以这块的话应该没有太大问题，另外它这个产品本身比较适合散户参与，所以从这个角度的话，对流动性也有帮助。” 章强称，包括高盛 、瑞银 在内的大型券商目前都将成为该只ETF的做市商。

他认为，推出新产品最关键是客户的需求，中国股票市场和证券市场排名全球前三，未来人民币资产配置的需求还是很大的，但是对于海外投资者会有一个逐步接受的过程。

市场需要逐步成熟，但对于基金业者，开拓一个新市场，抢占先机是最重要的。