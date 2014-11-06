亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨，日圆疲软激励市场人气

路透东京11月6日 - 指标东京期胶周四上涨，交易商表示系因日圆下滑，且市场传闻泰国国营机构Rubber Estate Organisation(REO)已买进约400吨橡胶以支持价格。
东京工业品交易所(TOCOM)4月合约 <0#2JRU:>收涨1.8日圆，报每公斤194.4日圆(1.6957美元)。
“油价反弹且美元兑日圆隔夜上涨，在盘初提振了投资人信心，”东京一位交易员说。
“然后，传闻泰国REO买进将近400吨橡胶，此消息在午盘引发空头回补和买盘。”
“不过这个采购规模很小，市场对政府措施的决心和效力仍存疑。”这位交易商说。
上海期交所主力1月期胶 下跌175元人民币，收报每吨12,300元(2,013美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤151.5美分，上涨5.3美分。(完)
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(编译 李婷仪 审校 龚芳)