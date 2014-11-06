版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 6日 星期四 19:56 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨，日圆疲软激励市场人气

路透东京11月6日 - 指标东京期胶周四上涨，交易商表示系因日圆下滑，且市场传闻泰国国营机构Rubber Estate Organisation(REO)已买进约400吨橡胶以支持价格。

东京工业品交易所(TOCOM)4月合约 <0#2JRU:>收涨1.8日圆，报每公斤194.4日圆(1.6957美元)。

“油价反弹且美元兑日圆隔夜上涨，在盘初提振了投资人信心，”东京一位交易员说。

“然后，传闻泰国REO买进将近400吨橡胶，此消息在午盘引发空头回补和买盘。”

“不过这个采购规模很小，市场对政府措施的决心和效力仍存疑。”这位交易商说。

上海期交所主力1月期胶 下跌175元人民币，收报每吨12,300元(2,013美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤151.5美分，上涨5.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李婷仪 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐