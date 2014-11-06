国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及七日低位，因高库存压制盘势

路透新加坡11月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及七日低点每吨60.85美元；中国继前波积极买进后暂且退居观望，交易商即转而聚焦在庞大的供给上。
马来西亚Titan周三敲进22,500-30,000吨中等规模油轮的石脑油船货，将于12月下半运送至Pasir Gudang，较成本加运费较日本报价贴水在每吨15美元上下。
印度Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL)售出高达35,000吨11月末的石脑油，将由孟买运送至Petro-Diamond，使得该日本贸易商成为印度11月船货的主要买家。
交易商们指出，以离岸价格计，这笔现货交易估计较中东报价每吨升水约0.55美元，对HPCL来说至少为两年来最低位。
亚洲汽油裂解价格弹离近两个半月低位，攀升11.3%至每吨8.38美元。
官方数据显示，新加坡在11月5日止当周境内轻馏分油(多由汽油及汽油调和油所组成)库存下滑1%，至五周低位1,122.6万桶。
官方数据显示，日本汽油库存亦略减5万桶，至两周低位1,075万桶。(完)
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(编译 龚芳; 审校 张明钧)