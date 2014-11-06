更新版 1- 英国央行：维持政策不变，料将暗示2015年中以后升息

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
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路透伦敦11月6日 - 先前各界普遍预期英国央行将于本月开始升息，但如今看来该行料将暗示在明年年中之前不会调高利率。
英国央行周四结束政策会议后维持指标利率于0.5%不变，自2009年金融危机高峰以来便一路维持在此一低档，符合路透调查54位分析师的预估。
市场将把焦点放在英国央行11月12日公布的经济预估，预料自上次该行8月提出季度预估后，新的预估将显示英国快速复苏的经济笼罩乌云。
通胀低迷，物价涨幅可能很快就降至1%以下，再加上薪资成长仍旧不振，且欧元区存在重返衰退风险，已经促使英国央行部分高官声称他们还没准备好回归更为正常的货币政策。
英国央行下周若调降通胀及成长预估，可能激励金融市场扩大押注该行在2015年中以前都不会升息，可能要等到英国国会5月大选过后、甚或可能更晚才会升息。
Scotiabank分析师Alan Clarke预期，英国央行将把两年后通胀率预估从1.8%调降至1.7%，低于央行的2%目标。
“若我们的预估无误，则市场可能会认定要到2015年底才会见到首次升息，”Clarke在一封致客户电子邮件中表示。
反之，汇丰分析师Simon Wells表示，虽然英国央行可能会调降短期通胀预估，但可能调高中期通胀预估，以反映利率持续维持在低档可能让经济保持增长。
他在一份研究报告中指出，“就此观之，我们预期该报告立场偏温和。”
分析师预期，英国央行对于经济成长预估仅会较8月报告略为下调，该行8月时预估今年经济成长率为3.5%，2015年为3.0%，这比多数分析师的看法都还要乐观。
英国央行总裁卡尼可能在11月12日记者会上提出与其在6月时不一样的论调，当时他警告称升息速度可能快于投资人预期，让投资人大感意外。(完)
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以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。