更新版 1- 英国央行：维持政策不变，料将暗示2015年中以后升息

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路透伦敦11月6日 - 先前各界普遍预期英国央行将于本月开始升息，但如今看来该行料将暗示在明年年中之前不会调高利率。

英国央行周四结束政策会议后维持指标利率于0.5%不变，自2009年金融危机高峰以来便一路维持在此一低档，符合路透调查54位分析师的预估。

市场将把焦点放在英国央行11月12日公布的经济预估，预料自上次该行8月提出季度预估后，新的预估将显示英国快速复苏的经济笼罩乌云。

通胀低迷，物价涨幅可能很快就降至1%以下，再加上薪资成长仍旧不振，且欧元区存在重返衰退风险，已经促使英国央行部分高官声称他们还没准备好回归更为正常的货币政策。

英国央行下周若调降通胀及成长预估，可能激励金融市场扩大押注该行在2015年中以前都不会升息，可能要等到英国国会5月大选过后、甚或可能更晚才会升息。

Scotiabank分析师Alan Clarke预期，英国央行将把两年后通胀率预估从1.8%调降至1.7%，低于央行的2%目标。

“若我们的预估无误，则市场可能会认定要到2015年底才会见到首次升息，”Clarke在一封致客户电子邮件中表示。

反之，汇丰分析师Simon Wells表示，虽然英国央行可能会调降短期通胀预估，但可能调高中期通胀预估，以反映利率持续维持在低档可能让经济保持增长。

他在一份研究报告中指出，“就此观之，我们预期该报告立场偏温和。”

分析师预期，英国央行对于经济成长预估仅会较8月报告略为下调，该行8月时预估今年经济成长率为3.5%，2015年为3.0%，这比多数分析师的看法都还要乐观。