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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 21:08 BJT

美股业绩：美国线上季度营收成长11.7%，受广告营收强劲提振

路透11月6日 - 数码媒体暨娱乐业者--美国线上(AOL) 公布季度营收增加11.7%，受惠于广告营收强劲。

9月30日止的第三季中，可归属于AOL的净利增加至2,850万美元，或每股0.35美元，上年同期分别为200万美元及0.2美元。

营收从5.613亿美元扩增至6.268亿。该公司旗下拥有Huffington Post新闻网站及TechCrunch博客。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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