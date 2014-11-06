欧元债市：二线公债收益率下跌，因ECB证实扩大资产负债表目标和QE希望

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
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* 德拉吉预计ECB将扩大资产负债表至2012年峰值
* 策略师称ECB对QE保持开放态度
* 低评等欧元区公债上涨，和德债收益率差收窄
* 欧元区财长将讨论希腊救助计划可选项
路透伦敦11月6日 - 低评等欧元区公债收益率周四下跌，此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉重申央行资产负债表预料将升向2012年时的水平，且进一步放宽货币政策仍是可选项。
德拉吉在央行政策会议后的记者会上表示，央行管委会一致赞成“在其职能范围内使用额外非常规工具”的决心。德拉吉的讲话内容，未受到欧洲央行内部意见分歧的报导所影响。
策略师表示，德拉吉的讲话显示欧洲央行仍可能采取量化宽松政策(QE)，但路透报导，在24名管委会成员中，有多至10位成员反对央行实施量化宽松政策。
“这表明央行的资产负债表将增加1万兆欧元，且显示欧洲央行现在得到区内国家央行总裁的明确支持，”Investec Wealth & Investment资深债市策略师Dawn Kendall说。
10年期西班牙 和意大利公债收益率 下跌分别下跌4个基点，报2.14%和下滑6个基点，报2.37%。
两种公债和可比德债收益率差收窄，10年期德债收益率持平在0.83%。
如果欧洲央行购买主权债，预计西班牙和意大利公债将受益最大。
10年期葡萄牙公债收益率 跌5个基点，报3.25%。希腊公债表现最好，10年期希腊公债收益率下滑10个基点，报7.97%。
欧元区财长周四将考虑如果希腊在年底退出救助计划后，可向希腊提供的三个可选项，以寻求在有必要安慰投资者和顾及希腊国内政治需要中取得平衡。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)
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以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。