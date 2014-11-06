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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 05:05 BJT

国际油市：油价续跌，因供应忧虑和美元走强

* 周三美国库存数据公布后，油市前景再度低迷

* 美元兑欧元跳升，因ECB保留放宽政策的可能性且美国数据强劲

路透纽约11月6日 - 原油价格周四在上日急升后下跌，因交易商重新忧虑供应充足，且美元延续升势，令美元计价商品受压。

不过，指标布兰特原油和美国原油脱离日内低位，因美股在下午稍晚触及纪录高位，为油市带来一些乐观人气。

近月布兰特原油 收低0.09美元，报每桶82.86美元，周四稍早一度下跌0.90美元。

美国原油 收低0.77美元，报每桶77.91美元，盘中下跌最多1.56美元。

周四，油价再次面临压力，之前石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里称，对油价下跌“并不恐慌”。 布兰特原油自6月来下跌约30%。交易商认为，巴德里的讲话意味着OPEC在11月27日的会议上将不会减产。

欧洲央行在周四维持利率在纪录低位，带动美元兑欧元升至逾两年高位。最新一周美国初请失业金人数下降，也提振美元上涨。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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