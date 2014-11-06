国际油市：油价续跌，因供应忧虑和美元走强

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
* 周三美国库存数据公布后，油市前景再度低迷
* 美元兑欧元跳升，因ECB保留放宽政策的可能性且美国数据强劲
路透纽约11月6日 - 原油价格周四在上日急升后下跌，因交易商重新忧虑供应充足，且美元延续升势，令美元计价商品受压。
不过，指标布兰特原油和美国原油脱离日内低位，因美股在下午稍晚触及纪录高位，为油市带来一些乐观人气。
近月布兰特原油 收低0.09美元，报每桶82.86美元，周四稍早一度下跌0.90美元。
美国原油 收低0.77美元，报每桶77.91美元，盘中下跌最多1.56美元。
周四，油价再次面临压力，之前石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里称，对油价下跌“并不恐慌”。 布兰特原油自6月来下跌约30%。交易商认为，巴德里的讲话意味着OPEC在11月27日的会议上将不会减产。
欧洲央行在周四维持利率在纪录低位，带动美元兑欧元升至逾两年高位。最新一周美国初请失业金人数下降，也提振美元上涨。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美