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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 05:14 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨0.4%，Nasdaq指数上升0.38%

路透纽约11月6日 - 美股道指和标普500指数周四收位创纪录最高，受助于欧洲央行暗示在必要时将采取进一步货币政策行动，以提振疲弱的欧元区经济。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 升69.94点，或0.4%，至17,554.47点；标准普尔500指数 上涨7.64点，或0.38%，至2,031.21点；Nasdaq指数 上升17.75点，或0.38%，至4,638.47点。(完)
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