《美国上市公司业绩公布日程表》--11月7日至11月14日

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
汤森路透11月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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11月 7日 11:00 Q3 2014 Humana Inc.
11月11日 BMO Q4 2014 D.R. Horton Inc
11月11日 AMC Q3 2014 Fossil Group Inc
11月12日 BMO Q4 2014 ADT Corp
11月12日 AMC Q1 2015 思科(Cisco System)
11月12日 BMO Q3 2014 Macy's Inc
11月12日 AMC Q2 2015 NetApp, Inc.
11月12日 BMO Q4 2014 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)
11月13日 AMC Q4 2014 应用材料(Applied Materials)
11月13日 BMO Q4 2014 Helmerich & Payne Inc
11月13日 AMC Q3 2014 Nordstrom
11月13日 BMO Q3 2014 Kohl's Corp
11月13日 BMO Q4 2014 Tyco International Ltd
11月13日 BMO Q4 2014 维亚康母(Viacom)
11月13日 12:00 Q3 2015 沃尔玛(Walmart)
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美