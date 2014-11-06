金砖国家：11月6日股汇市收盘纵览

路透11月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月6日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四收跌0.71%或7.12点，报991.32点。
中国股市：沪综指小幅收涨，装备制造板块走强带动大盘探底回升
香港股市：收低，近日上涨后获利了结卖压涌现
中国汇市：人民币收升至一周高位，APEC会议期间交易情绪偏谨慎
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巴西股市：指标Bovespa指数下跌近2%，对货币政策收紧幅度将降低的预期打压银行类股下跌，而Petrobras股价下跌，因市场对预期中的燃油价格上调愈发感到担忧。Bovespa指数 收跌1.98%，报52,637.06点。
拉美汇市：巴西雷亚尔走低，因连任总统罗塞夫经济政策的不确定性增加
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南非股市：收盘下滑，零售类股受到打压，因Truworths等零售商公布营收放缓，令投资者愈发担心手头拮据的消费者的财务状况。指标Top-40绩优股指数 收跌0.2%，报44,306.55点。综合指数 下滑0.26%，报49,587.24点。
南非汇市：兰特兑美元接近三周低点，因新兴市场资产需求低迷
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印度股市：逢公共假期休市。
印度汇市：逢公共假期休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌3.53%，报1,017.280点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.81%，报555.72点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌4.27%，报46.8675卢布；卢布兑欧元 贬值3.51%，报58.0500卢布。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王兴亚)