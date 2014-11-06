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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 07:39 BJT

《焦点》欧元区支持在希腊退出救助之后向其提供信贷额度

“此外大家也普遍理解IMF需要持续参与，且参与形式有待进一步讨论，”迪塞尔布洛姆于记者会上表示。

能够被放入信用额度的那笔资本重组资金，目前以欧洲金融稳定机构(EFSF)债券的形式存在，这笔资金将于12月计划结束时返还EFSF。

希腊可以转而向欧洲稳定机制申请并取得增强条件型信贷额度(ECCL)--此系EFSF的后续安排。

这可以让希腊政府宣称该国已经不再受任何救助计划束缚，从而在国内获得更多政治支持。但这也可能促使欧元区国家为这笔资金设定明确的条件，即使不会动用。

ECCL也意味着希腊将必须签署一项新的“谅解备忘录”，此备忘录具备高度政治敏感性，因为之前的谅解备忘录详细规定了国际贷款机构对撙节改革的要求，各项条款令希腊民众大感愤慨，将之视为主权丧失的象征。

至少需五周时间才能取得信用额度。(完) (编译/审校 张涛/李爽/陈宗琦/白云)
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