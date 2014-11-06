《焦点》欧元区支持在希腊退出救助之后向其提供信贷额度

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
“此外大家也普遍理解IMF需要持续参与，且参与形式有待进一步讨论，”迪塞尔布洛姆于记者会上表示。
能够被放入信用额度的那笔资本重组资金，目前以欧洲金融稳定机构(EFSF)债券的形式存在，这笔资金将于12月计划结束时返还EFSF。
希腊可以转而向欧洲稳定机制申请并取得增强条件型信贷额度(ECCL)--此系EFSF的后续安排。
这可以让希腊政府宣称该国已经不再受任何救助计划束缚，从而在国内获得更多政治支持。但这也可能促使欧元区国家为这笔资金设定明确的条件，即使不会动用。
ECCL也意味着希腊将必须签署一项新的“谅解备忘录”，此备忘录具备高度政治敏感性，因为之前的谅解备忘录详细规定了国际贷款机构对撙节改革的要求，各项条款令希腊民众大感愤慨，将之视为主权丧失的象征。
至少需五周时间才能取得信用额度。(完) (编译/审校 张涛/李爽/陈宗琦/白云)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美