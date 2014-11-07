欧元区经济：德国承诺扩大投资，但以预算平衡为前提令人失望

尽管把2015年预期税收收入调降了64亿欧元，但朔伊布勒称，德国仍有望实现平衡预算。德国联合政府中的左翼和右翼党派均将之视为神圣目标。

100亿欧元的额外投资规模，远低于知名经济学家和德国各城市市长认为升级公共基础设施所需的金额，也将令那些呼吁德国政府增加支出的国家与机构感到失望，包括国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(ECB)。

**财政空间**

一些德国城市市长本周表示，道路与建筑方面需要1,180亿欧元投资；还有一个公共委员会要求政府每年投入72亿欧元，来修缮公共交通基础设施。

柏林的经济智库DIW估计，德国每年额外需要800亿欧元的公共和民间投资，以填补于其他国家之间的投资差距。

朔伊布勒提出的100亿欧元额外支出要等到2016年才会开始就位，对于应对当前的经济难题为时太晚。

德国BDI工业联盟主席格里洛(Ulrich Grillo)称，“国家利用所有可能的转圜空间增加投资支出，这是正确的。”(完)