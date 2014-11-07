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市场报道 | 2014年 11月 7日 星期五 08:46 BJT

****欧洲经济指标预测--11月7日-11月14日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值       
    
    11月3日当周
    
    11月7日(五)
    
    0645  瑞士失业率(未经季节调整)                     10月         3.1%        3.0%
                     (经季节调整)                                   3.2%        3.2%
    0700  德国工业生产(较前月)                          9月        +2.0%       -4.0%
    0700  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　  9月　　   +1.85%       -5.8%
    　　　　　          进口(较上月)                               +0.8%       -1.3%
    　　　　　          贸易收支(亿欧元)                         顺差185     顺差175 
    0745  法国预算收支(亿欧元)                          9月          --      赤字941
          法国工业生产(较前月)                          9月        -0.2%        持平
          法国工业投资                                第四季         --          +1%
          法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                9月          --       逆差58 
          法国进口(亿欧元)                                           --        414.2
          法国出口(亿欧元)                                           --        356.3 
    0815  瑞士零售销售(较上年同期)                      9月        +1.0%       +1.9%
    0930  英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　 　　 9月　　   逆差37   逆差35.87
    　　　　　全球贸易收支(亿英镑)                                逆差94   逆差90.99 
    
    11月10日当周
    
    11月10日(一)
    0900  意大利工业生产(较前月)                        9月          --        +0.3%
                        (较上年同期)                                 --        -0.7%
    0930  欧元区Sentix投资者信心指数                   11月          --       负13.7
    
    11月11日(二)
    0001  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)      10月          --        -2.1%
    
    11月12日(三)
    0930  英国请领失业金人数(万人)                     10月          --     减少1.86
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率    截至9月三个月       --         6.0%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                     --        +0.7%
                            (不包括奖金)(较上年)                     --        +0.9% 
    1000  欧元区工业生产(较前月)                        9月        +0.7%       -1.8%
                        (较上年同期)                                 --        -1.9%
    
    11月13日(四)
    0001  英国RICS房价差值                             10月          --         正30
    0700  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            10月终值       -0.3%      -0.3%
                                 (较上年同期)                       +0.8%      +0.8%
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      -0.3%      -0.3%
                                      (较上年同期)                  +0.7%      +0.7%
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                  10月          --        -0.1%      
                          (较上年同期)                               --        -1.4%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)          10月终值        --        +0.1%
                               (较上年同期)                          --        +0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     --        +0.3%
                                   (较上年同期)                      --        +0.2%
    
    11月13日-18日
    0700  德国趸售(批发)物价指数(较前月)               10月         -0.4%      +0.1%
                           (较上年同期)                             -0.5%      -0.9%
    
    11月14日(五)
    0630  法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季初值       +0.2%       持平
    0700  德国经季节调整的GDP(较前季)              第三季初值        持平      -0.2%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                       +1.0%      +0.8%
    0745  法国非农就业岗位(较前季)                    第三季         --       +0.10% 
    0900  意大利GDP(较前季)                        第三季初值       -0.1%      -0.2%
               (较上年同期)                                          --        -0.2%
    1000  欧元区GDP(较前季)                        第三季初值       +0.1%       持平
                 (较上年同期)                                       +0.6%      +0.7%    
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    10月终值         持平      +0.4%
                  (较上年同期)                                      +0.4%      +0.3%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                          --       +0.5%
                                (较上年同期)                        +0.8%      +0.8%(完)
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