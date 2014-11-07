国际油市：OPEC预计市场份额下降，因页岩油供应增长

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
“就供应面来看，过去几年非OPEC国家已有显着成长，”OPEC秘书长巴德里在报告的前言中表示，“中期展望来看，非OPEC国家的供应料持续成长，尽管增速将随着逐步递减。”
掌控全球常规石油储备达80%的OPEC从2012年起就达成了共识，合理公平的油价应在每桶100美元左右。此价格已较10年前名义水平高出超过一倍。
页岩油的兴起已令石油的供应流向产生改变，迫使尼日利亚与阿尔及利亚等OPEC会员国另寻买家，因美国产量持续增加且进口减少，而美国的供应一度被认为已经触顶。
OPEC目前认为，美国页岩油与天然气液(NGL)供应达到顶峰的时间将比之前设想来得晚，预期致密油也将于其他国家产生影响。
阿根廷与俄罗斯至2040年日均供应将达70万桶。去年的参考资料或底线所假设的情境是，页岩油于北美以外地区并无影响力。
**稍晚达到顶峰**
该报告仍认为美国页岩油将达平稳状态，但预计这种情况要晚些时候才会发生。
报告指出，所面临的挑战包括油井产量快速下滑与环保方面的顾虑。目前为止，产量数据颠覆了触顶预期。
OPEC在参考的情境中预估，至2016年止，全球日均需求将达9,320万桶，较去年报告对2016年的预估多了约70万桶，至2019年止则为9,600万桶。至2040年止，OPEC预期全球需求将达到每日1.11亿桶。
OPEC以外国家的供应在2019年将达到每日6,060万桶。
该报告将2020年全球页岩油的产量上调至每日450万桶，不过预估至2040年产量将降至每日400万桶。但供应增长的趋势料不会触顶，预计至2040年供应将逼近每日600万桶。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 白云/张荻)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申