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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 08:38 BJT

国际油市：OPEC预计市场份额下降，因页岩油供应增长

“就供应面来看，过去几年非OPEC国家已有显着成长，”OPEC秘书长巴德里在报告的前言中表示，“中期展望来看，非OPEC国家的供应料持续成长，尽管增速将随着逐步递减。”

掌控全球常规石油储备达80%的OPEC从2012年起就达成了共识，合理公平的油价应在每桶100美元左右。此价格已较10年前名义水平高出超过一倍。

页岩油的兴起已令石油的供应流向产生改变，迫使尼日利亚与阿尔及利亚等OPEC会员国另寻买家，因美国产量持续增加且进口减少，而美国的供应一度被认为已经触顶。

OPEC目前认为，美国页岩油与天然气液(NGL)供应达到顶峰的时间将比之前设想来得晚，预期致密油也将于其他国家产生影响。

阿根廷与俄罗斯至2040年日均供应将达70万桶。去年的参考资料或底线所假设的情境是，页岩油于北美以外地区并无影响力。

**稍晚达到顶峰**

该报告仍认为美国页岩油将达平稳状态，但预计这种情况要晚些时候才会发生。

报告指出，所面临的挑战包括油井产量快速下滑与环保方面的顾虑。目前为止，产量数据颠覆了触顶预期。

OPEC在参考的情境中预估，至2016年止，全球日均需求将达9,320万桶，较去年报告对2016年的预估多了约70万桶，至2019年止则为9,600万桶。至2040年止，OPEC预期全球需求将达到每日1.11亿桶。

OPEC以外国家的供应在2019年将达到每日6,060万桶。

该报告将2020年全球页岩油的产量上调至每日450万桶，不过预估至2040年产量将降至每日400万桶。但供应增长的趋势料不会触顶，预计至2040年供应将逼近每日600万桶。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 白云/张荻)
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