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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 08:00 BJT

日圆汇率：日本经济财政大臣甘利明称不乐见日圆过度上涨或下跌

路透东京11月7日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，

* 愿意看到汇市走势稳定，反映出经济基本面

* 不愿看到日圆过度上涨或下跌

* 当被问及为刺激举措追加预算时称，我们正在讨论何为有效举措。(完) (编译 张若琪 审校)
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