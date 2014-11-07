国际油市：委内瑞拉称将继续增加对中国和印度的石油出口

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透加拉加斯11月6日 - 委内瑞拉石油部长Asdrubal Chavez周四指出，将利用中国和印度经济成长的机会，继续增加对中印的石油出口。
“我们必须继续发展中印市场，因为它们是经济年成长率最高的国家。”Chavez对国会一委员会表示。
“我们将继续增加对亚洲出口：印度及中国。”但他并未提到具体数字。
根据委内瑞拉的国营石油公司PDVSA ，该国2013年原油和油品日出口量较上年减少5.6%，至243万桶。
美国仍是委内瑞拉石油出口的首要市场。但据美国能源资料协会(EIA)，委国对美国的石油出口量已较10年前剧减49%。委内瑞拉政府设法要摆脱对美国这个意识形态敌人的依赖。
与此同时，亚洲市场对委内瑞拉来说愈来愈重要。
委内瑞拉曾表示，对中国原油日出口量约50万桶，部分用来偿付石油换融资协议。据EIA估计，委内瑞拉去年对印度石油日出口量超过40万桶。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申