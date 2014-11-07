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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 08:31 BJT

日本经济：日财相麻生太郎称疲弱日圆有利出口商，进而促使税收增加

路透东京11月7日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，

* 政府应按计划在明年再次上调消费税

* 没有人预计下一财年经济会比现在更差

* 日圆急涨或急跌都对经济产生影响

* 疲弱日圆确实有利于出口商获利，进而促使税收增加

* 可以肯定地说，我们的政策已遏制通缩。(完) (编译 张若琪 审校)
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