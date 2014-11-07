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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 08:15 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京11月7日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据的日程
：
    
    公布日期      经济指标                    数据日期            
    
    11月
    11/8      进出口贸易数据                     10月
    11/10     工业生产者出厂价格指数(PPI)        10月
              居民消费价格指数(CPI)              10月
    11/13     固定资产投资(不含农户)             10月
              社会消费品零售总额                 10月
              工业增加值                         10月
              房地产投资和销售情况月度报告       10月
    11/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告   10月
    11/20     汇丰中国制造业PMI初值              11月              
    11/27     规模以上工业企业利润             1-10月
    
    12月
    12/1      官方制造业PMI                      11月
              汇丰制造业PMI终值                  11月
    12/3      官方非制造业PMI                    11月
    12/8      进出口贸易数据                     11月
    12/10     工业生产者出厂价格指数(PPI)        11月
              居民消费价格指数(CPI)              11月
    12/12     固定资产投资(不含农户)             11月
              社会消费品零售总额                 11月
              工业增加值                         11月
              房地产投资和销售情况月度报告       11月
    12/16     汇丰中国制造业PMI初值              12月              
    12/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告   11月
    12/27     规模以上工业企业利润             1-11月

    注: 本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。(完）   
    
    详情请查看国家统计局网站 here
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