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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 08:28 BJT

日本经济：内阁官房长官称，欢迎日本央行上周扩大货币刺激措施

路透东京11月7日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五表示，对日本央行上周扩大货币刺激措施表示欢迎，举措旨在支持正面经济周期。(完)
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