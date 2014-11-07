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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 08:57 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月7日-11月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月7日(五)

卢萨卡--赞比亚央行召开货币政策会议(0700)。

北京--亚太经合组织(APEC)部长级会议。

11月8日(六)

新德里--印度财长杰特利预定与消费税和海关中央委员会(CBEC)高层官员开会。

11月10日(一)

暂无重要经济事件。

11月11日(二)

伯拉第斯拉瓦--2014年TATRA峰会投资者论坛(至11月12日)。

11月12日(三)

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行召开会议。

阿克拉--加纳央行货币政策委员会召开利率决定会议(1100)。

11月13日(四)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。

雅加达--印尼央行召开会议。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

11月14日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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