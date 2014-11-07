《全球重要经济事件一览表》--11月7日-11月14日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月7日(五)
巴黎--美联储主席叶伦在法国央行题为“中央银行：前进之路？”的国际座谈会开始前，参加题为“金融危机出现以来之政策”的小组会议(1515)。
纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)于纽约市Money Marketeers活动，以“美联储沟通与前瞻性指引”为题发表谈话(0005)。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯于芝加哥联储举行的第10届年度社区银行家座谈会(Annual Community Bankers Symposium)发表开场演讲(1415)。
芝加哥--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)于芝加哥联储与英国央行举行的“新国际金融体系：监管改革的分析和累计影响”会议中发表演说。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将参加会议的闭门讨论(2200)。
布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔就“欧洲区货币政策近期面临的挑战”发表演说(0800)。
法兰克福--德国央行理事Andreas Dombret对银行业未来发表谈话(1000)。
巴黎--欧洲央行执委科尔在法国央行于巴黎举行的“中央银行：前进之路”国际座谈会中，出席以“擘划宏观经济综合政策的未来”为题的小组座谈(1515)。
芝加哥--前美联储理事克罗兹纳在芝加哥联储与英国央行举行的“新国际金融体系：监管改革的分析和累计影响”会议中发表谈话(2000)。
11月10日(一)
美国勒克星顿市--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦于华盛顿与李大学发表演说(2210)。
11月11日(二)
斯德哥尔摩--瑞典央行公布10月货币政策会议记录(0830)。
11月12日(三)
伦敦--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在伦敦的瑞银欧洲会议(UBS European Conference)前，就经济展望发表演说(0800)。
加拿大萨默赛德--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri在爱德华王子岛的大萨默赛德商会(Greater Summerside Chamber of Commerce)发表演说(1625)。
11月13日(四)
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在Australian Business Economists举办的活动上发言(0130)。
费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加乔治华盛顿大学和普林斯顿大学的格里斯沃尔德经济政策研究中心举办的“联储和货币政策：传统工具和新工具”会议的小组讨论，主题为“复苏后的货币政策：什么是新常态？”(1730)。
加拿大滑铁卢--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在威尔弗里德·劳里埃大学商学院发表演说(1950)。
11月14日(五)
圣路易斯--美国圣路易斯联储总裁布拉德在圣路易斯地区商会主办的金融论坛上，就美国经济与货币政策发表讲话(1410)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申