《中国报摘》--其他报纸重要消息11月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**上海证券报**
--康得新 拟向控股股东在内的六名投资者定向发行2.27亿股股份，募集资金60亿元，其中控股股东拟斥资30亿元参与认购。
**证券时报**
--私募股权投资基金中科招商即将挂牌新三板，拟定增募资90亿元，融资规模创新三板之最。
--*ST武锅B 表示，实际控制人阿尔斯通已与通用电气 签署收购协议，通用电气将成为*ST武锅B的实际控制人。
--合肥三洋 拟更名为惠而浦中国，在安徽合肥建设除美国本土以外全球最大的生产基地和研发中心，并计划在5-10年内跻身中国白电第一集团。
**第一财经日报**
--上海文广集团（SMG）董事长兼总裁黎瑞刚表示，旗下两家上市公司东方明珠 和百视通 合并后将成为SMG唯一产业平台和资本平台，一旦政策允许，SMG将向新的上市公司进一步注入盈利能力强劲的优质资产实现整体上市。
**东方早报**
--长电科技 拟斥资7.8亿美元收购全球第四大半导体封装测试厂，新加坡星科金朋 。
--国企改革将不是由国资委单一主导，目前包括国资委、发改委、财政部和人社部等部委都在积极推进和制定相应的改革方案，预计最快于明年上半年出台。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申