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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 08:47 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月7日

**上海证券报**

--康得新 拟向控股股东在内的六名投资者定向发行2.27亿股股份，募集资金60亿元，其中控股股东拟斥资30亿元参与认购。

**证券时报**

--私募股权投资基金中科招商即将挂牌新三板，拟定增募资90亿元，融资规模创新三板之最。

--*ST武锅B 表示，实际控制人阿尔斯通已与通用电气 签署收购协议，通用电气将成为*ST武锅B的实际控制人。

--合肥三洋 拟更名为惠而浦中国，在安徽合肥建设除美国本土以外全球最大的生产基地和研发中心，并计划在5-10年内跻身中国白电第一集团。

**第一财经日报**

--上海文广集团（SMG）董事长兼总裁黎瑞刚表示，旗下两家上市公司东方明珠 和百视通 合并后将成为SMG唯一产业平台和资本平台，一旦政策允许，SMG将向新的上市公司进一步注入盈利能力强劲的优质资产实现整体上市。

**东方早报**

--长电科技 拟斥资7.8亿美元收购全球第四大半导体封装测试厂，新加坡星科金朋 。

--国企改革将不是由国资委单一主导，目前包括国资委、发改委、财政部和人社部等部委都在积极推进和制定相应的改革方案，预计最快于明年上半年出台。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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