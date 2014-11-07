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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 08:51 BJT

美国经济：克利夫兰联储总裁建议对美联储的利率及经济预测进行三项适当调整

梅斯特今年在美联储决策委员会中有投票权。

她说，美联储应该调整SEP，显示各位决策者认为自己的预测的不确定性程度。最后，美联储应该适当强调“共同看法”，或者美联储主席叶伦以及其它核心决策者的立场。

“我们的努力将得到回报，因为清晰的沟通将带来更好的经济结果，并帮助政策回归正常化的进程更加平顺。”(完)

(编译 张涛；审校 白云)
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