国际油市：美国原油跌至约77.85美元，因供过于求且美元上扬

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周四表示，基本面因素并不能解释油价为何大幅下跌，他预期油价将在2015年下半年之前反弹。 对于布兰特原油自6月以来大跌近30%，他表示，OPEC感到关切，但“没有惊慌失措”。交易商将巴德里的话解读为，OPEC在11月27日的会议中将不会有减产决定。
欧元兑美元 周四重挫至逾两年最低，此前欧洲央行总裁德拉吉再度承诺将使用非传统措施，刺激疲弱的欧元区经济。美国劳工部公布，截至11月1日该周，美国初请失业金人数减少1万人 ，消息也令美元受到提振，美元计价大宗商品价格因此变得更加昂贵。
美国国务卿克里周三表示，如果协商拖延超过11月24日的期限，伊朗欲就核计划与世界六大国达成协议的困难度将增加。克里表示，美国与其盟国目前并不考虑将延长协商时限。克里将于周末与伊朗外长进行会谈。
北达科他州石油生产商Continental Resources Inc 执行长Harold Hamm删除该公司一切避险，等于大胆押注已经下跌约25%的油价将迅速反弹，此举震惊偏空的原油市场。Hamm的举措似乎在向全球最大石油出口国沙特(沙乌地)阿拉伯掀起价格战。油市分析师普遍认为，沙特准备让油价下跌，藉此压缩美国油页岩业者的市场空间。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 张若琪/张荻)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申