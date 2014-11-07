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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:11 BJT

国际油市：美国原油跌至约77.85美元，因供过于求且美元上扬

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周四表示，基本面因素并不能解释油价为何大幅下跌，他预期油价将在2015年下半年之前反弹。 对于布兰特原油自6月以来大跌近30%，他表示，OPEC感到关切，但“没有惊慌失措”。交易商将巴德里的话解读为，OPEC在11月27日的会议中将不会有减产决定。

欧元兑美元 周四重挫至逾两年最低，此前欧洲央行总裁德拉吉再度承诺将使用非传统措施，刺激疲弱的欧元区经济。美国劳工部公布，截至11月1日该周，美国初请失业金人数减少1万人 ，消息也令美元受到提振，美元计价大宗商品价格因此变得更加昂贵。

美国国务卿克里周三表示，如果协商拖延超过11月24日的期限，伊朗欲就核计划与世界六大国达成协议的困难度将增加。克里表示，美国与其盟国目前并不考虑将延长协商时限。克里将于周末与伊朗外长进行会谈。

北达科他州石油生产商Continental Resources Inc 执行长Harold Hamm删除该公司一切避险，等于大胆押注已经下跌约25%的油价将迅速反弹，此举震惊偏空的原油市场。Hamm的举措似乎在向全球最大石油出口国沙特(沙乌地)阿拉伯掀起价格战。油市分析师普遍认为，沙特准备让油价下跌，藉此压缩美国油页岩业者的市场空间。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 张若琪/张荻)
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