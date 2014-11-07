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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 08:38 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月7日

*工商时报：

--台股9月跌破9,000点，寿险业台股投资部位出现大量未实现跌价损失，前七大寿险公司可能就新增500-600亿台币元未实现股票亏损，若没有债券回升利益，很可能冲击9月底季报的净值，目前已知如新光人寿备供项下未实现损失第三季增加近94亿台币，中寿也约57亿台币。

--劳基法新条文，恐冲击银行5兆台币的企金贷款。行政院通过劳基法修正案，未来企业歇业、清算或破产，劳工资遗费或退休金，将与银行债权列同一清偿顺位；金管会评估，由于新法将〞溯及既往〞，恐影响银行约4.9兆(万亿)台币的中小企业放款。

*经济日报：

--经济部长杜紫军6日晚间抵达北京，参加7日上午登场的APEC部长级年会。杜紫军表示，最快7日上午能与大陆商务部长高虎城举行〞杜高会〞，会中将当面向高虎城表达加速货贸谈判进度，以及探询中韩FTA(自由贸易协定)的内容与进度。

--台资银行今年发行美元国际债余额突破20亿美元。兆丰银行5亿美元国际债昨日定价发行，采票面利率0%定价，隐含内部报酬率20年期为4%，30年期分为4.2%与4.35%，吸引寿险业者大举捧场，快速售罄。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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