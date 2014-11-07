《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
*工商时报：
--台股9月跌破9,000点，寿险业台股投资部位出现大量未实现跌价损失，前七大寿险公司可能就新增500-600亿台币元未实现股票亏损，若没有债券回升利益，很可能冲击9月底季报的净值，目前已知如新光人寿备供项下未实现损失第三季增加近94亿台币，中寿也约57亿台币。
--劳基法新条文，恐冲击银行5兆台币的企金贷款。行政院通过劳基法修正案，未来企业歇业、清算或破产，劳工资遗费或退休金，将与银行债权列同一清偿顺位；金管会评估，由于新法将〞溯及既往〞，恐影响银行约4.9兆(万亿)台币的中小企业放款。
*经济日报：
--经济部长杜紫军6日晚间抵达北京，参加7日上午登场的APEC部长级年会。杜紫军表示，最快7日上午能与大陆商务部长高虎城举行〞杜高会〞，会中将当面向高虎城表达加速货贸谈判进度，以及探询中韩FTA(自由贸易协定)的内容与进度。
--台资银行今年发行美元国际债余额突破20亿美元。兆丰银行5亿美元国际债昨日定价发行，采票面利率0%定价，隐含内部报酬率20年期为4%，30年期分为4.2%与4.35%，吸引寿险业者大举捧场，快速售罄。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申