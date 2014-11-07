亚洲金融：PPP等多元方式有望成为亚投行融资模式--发改委专家

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月7日 - 中国国家发改委对外经济研究所国际经济合作室主任张建平表示，亚洲基础设施投资银行(AIIB)的金融规则设计将在借鉴中国经验和适用发展中经济体经验的同时，参考现有惯例和国际通用规则，PPP(公私合作关系)等多元方式有望成为亚投行基础设施项目的融资模式。
中国证券报周五援引张建平称，根据亚洲开发银行和世界银行数据，现在亚太地区基础设施融资缺口高达1万亿美元，但亚行在东南亚的投资基金只能达到千亿美元的规模，迫切需要新的金融机构。中国现有庞大的外汇体系，又与其他经济体联系密切，对外基础设施建设经验丰富，这是亚投行受欢迎的原因之一。
他表示，亚投行将和亚洲开发银行、世界银行在亚太地区形成互补关系，共同推动基础设施投资。除PPP外，基础设施投融资模式将采取多元方式。
他还指出，PPP对法律规则体系有非常高的要求，必须有相应法律体系约束PPP模式。亚投行无论是PPP还是一整套金融规则的设计，均有赖于所有亚投行的经济体共同协商，再借鉴现有惯例和国际通用规则。
由中国倡议设立的亚洲区域新多边开发机构--亚洲基础设施投资银行(AIIB)有望明年底开始运作。中国、印度、新加坡等21国10月下旬在北京共同决定成立亚洲基础设施投资银行(AIIB)，初始认缴资本目标为500亿美元左右，拟在明年底开始运作。 (完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申