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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 09:02 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.05%，上日加权利率3.1509%

路透上海11月7日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.05%，上日该期限加权平均利率为3.1509%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.05% 3.55% 3.1509%

周四银行间市场质押式回购总成交金额为10,888.75亿元，上日为11,440.15亿元；其中，隔夜品种为5,211.90亿元，上日为8,549.52亿元。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
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