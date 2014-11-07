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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 08:48 BJT

《台湾重要政经日程》--11月7日

=====================今日重要政经消息==============================
     11/7(五)
    --09:00 2014台湾投资高峰论坛。
    --12:00 央行标售两年期存单，金额为200亿台币。
    --14:00 中信金控         投资人说明会。
    --16:00 财政部公布10月进口/出口数据，上月出口年增4.7%。 
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    11/10(一)
    --13:30 台积电         公布10月营收。
    
    11/11(二)
    --14:00 台新金控         举行投资人说明会。
    
    11/13(四)
    --中央选举委员会记者会。
    
    11/20(四)
    --16:00 主计总处公布10月外销订单，上月年增率为12.7%。
    --16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。
    
    11/21(五)
    --12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。
    
    11/24(一)
    --08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为3.90%。
    --16:00 经济部公布10月工业生产指数年增率，上月年增10.30%。
    
    11/25(二)
    --16:10 央行公布10月M2年增率，上月为年增5.31%。
    
    11/28(五)
    --中央选举委员会记者会。
    
    11/29(六)
    --台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
    
    12/1(一)
    --10:00 汇丰公布台湾11月采购经理人指数(PMI)。
    --12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。
    
    12/5(五)
    --16:10  央行公布11月底外汇存底，上月为4,214.76亿美元。
    --08:30  主计总处公布11月消费者物价指数年增率，上月年增+1.07%。
    
    12/24(三)
    --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。
    
    12/26(五)
    --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。  
    
    12/27 (六)
    --弹性调整休假补营业日，金融市场开市。 
             
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    2015年       
    1/1(四)-1/2(五)
    --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。     
    
    2/18(三)-2/23 (一)
    --农历春节假期，金融市场休市。
    
    4/3(五)-4/4(一)
    --清明节及儿童节连续假期补假，金融市场休市。
    
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
    
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。(完)       

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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