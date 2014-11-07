中国互联网：中国将开展清理整治网络视频有害信息专项行动

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月7日 - 中国国家互联网信息办公室、国家新闻出版广电总局周四宣布，从当日起至12月底在全国开展清理整治淫秽色情、暴力恐怖、虚假谣言等网络视频有害信息专项行动。
新华网援引国家网信办网络新闻协调局副局长梁立华称，此次专项行动将重点把握五大关键节点，即在线存储服务类网盘、APP下载服务、微信等互动分享视频链接、未备案违法违规网站、智能终端视频播放软件。
“淫秽色情、暴力恐怖、虚假谣言等有害视频内容源头复杂多元、传播途径隐蔽多样，问题依然十分突出。”两部门在联合新闻发布会上称。
针对本次专项行动分工，发布会介绍，网信部门负责牵头建立联席会议制度，加强协调，以及全面清理关键节点存在的视频有害信息，关闭性质恶劣、影响严重的账号、网站等；新闻出版广电部门负责有害视听节目的监控等。
中国互联网违法和不良信息举报中心副主任奚伟表示，此次行动将开设举报专区，设置12377举报电话，及时受理社会举报投诉并及时处置反馈。
发布会表示，两部门将及时公开专项行动的进展，通过曝光一批典型案例等方式，引导网民自觉抵制、主动监督有害信息，形成震慑效应。
今年初，中国国家新闻出版广电总局下发通知，个人向在线视频网站上传网络视听节目需要实名注册。（完）
(发稿 李贺; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申