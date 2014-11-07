全球经贸：推进亚太自贸区建设，反对任何形式的贸易保护主义--APEC高官会

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月7日 - 中国商务部国际司司长张少刚周四称，本次亚太经合组织（APEC）高官会在经贸领域达成了推进亚太自贸区建设、促进全球价值链和供应链合作等四个方面的共识，且高官会反对任何形式的贸易保护主义，并一致提名将亚太电子口岸中心建在上海。
人民日报报导称，APEC高管在经贸领域达成的共识还包括经济技术合作和研究亚太地区如何支持WTO等多边机制展开工作。
在亚太自贸区建设方面，高官会议同意切实发挥亚太经合组织在推动区域经济一体化的作用，并且确定了发挥这一作用的路线图，促进在亚太地区已经存在和开展谈判的自贸区，如跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）之间的互动和信息交流。
在推进全球价值链和供应链方面，高官会同意APEC促进全球价值链发展合作战略草图和APEC贸易增加值核算战略框架两大倡议，并达成多项务实合作共识，如加快供应链能力建设、建设亚太地区电子口岸示范、绿色供应链、加强跨境电子商务合作等。
“APEC经济贸易投资委员会将争取在2018年建成APEC全球价值链和贸易增加值数据库。”报导称。 在经济技术合作方面，核准并且通过了APEC促进贸易投资发展能力的战略计划，大力开展有针对性的经济技术合作，推动经济和技术两个合作的轮子均衡匀速转动。高官会一致提名将亚太电子口岸中心建在上海。 在支持多边贸易体制方面，高官会议发出积极信号，同意要全面推进巴厘岛一揽子协议，反对任何形式的贸易保护主义，并推动将APEC各方不采取贸易限制措施的年份从2016年推至2018年。
中国正在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。5日-6日举行最后一次高官会，11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。 （完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申