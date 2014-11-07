台湾货币市场：短率大致持平上日，月初正数操作银行渐多

* 短率持平底部，但月初正数操作渐成常态

* 主要资金供应者余钱仍多

* 观察两年存单标售结果

记者 林妙容

路透台北11月7日 - 台湾银行间短率周五仍在低位交投。资金调度人士表示，市场的主要资金供应者余钱仍多，令市场普遍感受趋于宽松。不过亦有银行指出，相对资金供应者的流动性充足，其他银行只是小多小缺，且仍对月底因素保持警戒，月初正数操作的银行渐多。

交易员指出，市场的资金需求低迷，让资金尚属充裕的货币市场调度无虞。不过近来数月月底因素的发酵较难衡量力道，开始有部分银行一反此前旬初负数操作的策略，在旬初留住积数，以因应月底可能趋紧的市况。

本周新提存期开始以来，每日超额准备多为正数，上日又留有247亿台币的正数，为此前旬初较为少见。

〞虽然月初是宽松没错，但央行的200亿存单(每月标售两年期存单)似乎还是渐渐发酵...下礼拜我认为资金状况就会转中性。〞一位大型银行资金调度人士说。

交易人士指出，事实上央行仍持续保持回收市场隔夜游资的力道，但仍有银行宁可不申报央行存单，而以月底的资金落点安排为首要考量，显示银行对市场保持警戒的保守心态有增无减。这也令短率在近期底部展现支撑，宽松市况中没有进一步下滑。

至于午间将标售的两年期存单，路透调查显示，在权衡短钱偏多及两年存续期恐进入升息循环时点下，两年存单加权平均得标利率料落在0.84-0.86%，将在前次得标利率0.851%附近微升或微跌。

本地时间11:50时：

--台币兑美元 在平盘附近游走，报30.605。

--台湾加权股价指数 升0.33%，报8,920.8点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.387-0.388%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.445%，上日为0.380-0.450%。

**短票利率在区间内来回**

短票市场方面，票券商指出，周五的例行发票量略有增多，但仍无法扭转钱多券少的局面。法人资金供应畅旺，银行端的资金水位亦维持高位，利率大致持平在上日水准。

一名票券商交易主管指出，由于券源不足，对银行供应的短票数量十分有限，部分银行在未能取得足量券源的情况下，对票券商的配套拆款利率略有提高，坚持往上微调，因拆款的资金成本仍较短票便宜，票券商也愿接受，因利率仍在相对低档区。

〞月内资金现在是没有疑虑，我们预期下周的市况还是会跟本周差不多。〞另一大型票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-61%，和上日差距不大；跨月短票利率主要在0.61-0.62%区间。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.601%，较前日的0.606%微跌。

今日央行存单到期金额为39亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期总额为1兆7,349.6亿台币，落点分别为周一4,911.80亿、周二1,837.50亿、周三628亿、周四7,192.80亿及周五2,779.50亿。