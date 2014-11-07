中国个股：长电科技拟斥资7.8亿美元收购新加坡半导体封测厂

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月7日 - 中国半导体封装和测试企业--江苏长电科技股份有限公司 周五公告称，拟斥资7.8亿美元收购全球大型半导体封测企业新加坡星科金朋（STATS ChipPAC Ltd） ，长电科技已向后者提出不具法律约束力的收购提议。
公告显示，本次收购将不包括星科金朋在台湾的两家子公司，在完成收购前，星科金朋持有的台湾公司股权将进行重组，使其现有股东保留对于台湾子公司的权益。
在满足一定条件后，长电将发出自愿性现金要约。这些前置条件包括：星科金朋的控股股东书面承诺接受要约、交易涉及的资金筹备取得一定进展以及台湾公司重组达成必要协议等。
长电科技在收购提议中提到，若本次交易在双方确定的截止期内，无法获得相关中国监管机构审批或备案，长电将向星科金朋支付2,340万美元的分手费。
新加坡淡马锡为星科金朋的实际控股股东，其持有后者约84%股权。知情人士对路透表示，若计入负债安排，此次交易的价值将达18亿美元。
本次交易中，花旗 是星科金朋的财务顾问，德意志银行 和中金公司是长电科技的财务顾问。
长电科技自11月初开始停牌，因正在筹划重大事项，上一交易日收报11.13元人民币。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申