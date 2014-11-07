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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:09 BJT

中国个股：长电科技拟斥资7.8亿美元收购新加坡半导体封测厂

路透上海11月7日 - 中国半导体封装和测试企业--江苏长电科技股份有限公司 周五公告称，拟斥资7.8亿美元收购全球大型半导体封测企业新加坡星科金朋（STATS ChipPAC Ltd） ，长电科技已向后者提出不具法律约束力的收购提议。

公告显示，本次收购将不包括星科金朋在台湾的两家子公司，在完成收购前，星科金朋持有的台湾公司股权将进行重组，使其现有股东保留对于台湾子公司的权益。

在满足一定条件后，长电将发出自愿性现金要约。这些前置条件包括：星科金朋的控股股东书面承诺接受要约、交易涉及的资金筹备取得一定进展以及台湾公司重组达成必要协议等。

长电科技在收购提议中提到，若本次交易在双方确定的截止期内，无法获得相关中国监管机构审批或备案，长电将向星科金朋支付2,340万美元的分手费。

新加坡淡马锡为星科金朋的实际控股股东，其持有后者约84%股权。知情人士对路透表示，若计入负债安排，此次交易的价值将达18亿美元。

本次交易中，花旗 是星科金朋的财务顾问，德意志银行 和中金公司是长电科技的财务顾问。

长电科技自11月初开始停牌，因正在筹划重大事项，上一交易日收报11.13元人民币。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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