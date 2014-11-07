新闻稿：多数APEC成员国的信用状况可抵御全球经济与金融市场波动的影响--穆迪

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(以下中文新闻稿由穆迪提供，为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。)
新加坡，2014年11月5日—穆迪投资者服务公司表示，亚太经济合作组织 (APEC) 多数成员国的信用评级展望稳定，反映其可抵御经济与金融市场波动的影响，而这种抗压能力部分归功于过去25年APEC在促进贸易与投资方面所取得的经济成效。
这一分析摘自穆迪新发表的报告《主权监测：2014年北京APEC工商领导人峰会》 (Sovereign Monitor: APEC CEO Summit: Beijing 2014) ，该报告在穆迪于11月8-10日参加北京APEC工商领导人峰会之前发表。
该报告是一份近期穆迪研究报告汇编，所摘录的研究报告包括在全球经济环境发生改变及区域经济一体化持续推进背景之下，穆迪对APEC成员国信用度的评估。
APEC 21个成员国经济体约占全球GDP的一半和全球贸易的40%。世界三大经济体均为APEC成员，并且全球前20大经济体中有9个经济体为APEC成员。因此凭借其规模并且在全球一体化背景下，APEC经济体与全球趋势互为驱动因素。
穆迪表示APEC规模较大经济体的增长趋势不一。
未来12个月内美国经济复苏预计会加快，而中国经济尽管在经历了30年的快速增长后会有所放缓，但仍能保持在一个较强的区间之内。另一方面，2015年日本经济增长依然不振，而俄罗斯经济将出现衰退。
其他APEC成员国中，穆迪预计其GDP增速将大体与评级相近的经济体保持相同水平或者略高。
但穆迪报告同时指出，鉴于部分APEC主要经济体和非APEC成员国贸易伙伴 (如欧盟) 的增长前景并不明朗，贸易在GDP中占比较大的APEC经济体将受2015年出口需求下降影响，其中某些经济体将受全球大宗商品价格下跌冲击，而出口水平的降低将对企业盈利能力和收入增长造成负面影响。
除贸易冲击外，全球金融动荡波及国内经济亦是众多APEC经济体所面临的风险之一，也将令国内政策选择更为复杂。
2015年全球经济、金融和政治前景所面临的不确定性带来了信用方面的挑战。如果APEC持续推进区域经济一体化、经济改革和基础设施开发的计划得以有效执行，穆迪预计这将成为APEC成员国新的经济增长动力，增强成员国的体制实力，并能够通过提高国际竞争力吸引投资。
APEC 21个成员经济体中，有20个经济体获穆迪评级。其中17个APEC成员国展望为稳定，两个成员国 (菲律宾和马来西亚) 展望为正面，一个成员国 (俄罗斯) 评级展望为负面。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申