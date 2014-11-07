新闻稿：多数APEC成员国的信用状况可抵御全球经济与金融市场波动的影响--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供，为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。)

新加坡，2014年11月5日—穆迪投资者服务公司表示，亚太经济合作组织 (APEC) 多数成员国的信用评级展望稳定，反映其可抵御经济与金融市场波动的影响，而这种抗压能力部分归功于过去25年APEC在促进贸易与投资方面所取得的经济成效。

这一分析摘自穆迪新发表的报告《主权监测：2014年北京APEC工商领导人峰会》 (Sovereign Monitor: APEC CEO Summit: Beijing 2014) ，该报告在穆迪于11月8-10日参加北京APEC工商领导人峰会之前发表。

该报告是一份近期穆迪研究报告汇编，所摘录的研究报告包括在全球经济环境发生改变及区域经济一体化持续推进背景之下，穆迪对APEC成员国信用度的评估。

APEC 21个成员国经济体约占全球GDP的一半和全球贸易的40%。世界三大经济体均为APEC成员，并且全球前20大经济体中有9个经济体为APEC成员。因此凭借其规模并且在全球一体化背景下，APEC经济体与全球趋势互为驱动因素。

穆迪表示APEC规模较大经济体的增长趋势不一。

未来12个月内美国经济复苏预计会加快，而中国经济尽管在经历了30年的快速增长后会有所放缓，但仍能保持在一个较强的区间之内。另一方面，2015年日本经济增长依然不振，而俄罗斯经济将出现衰退。

其他APEC成员国中，穆迪预计其GDP增速将大体与评级相近的经济体保持相同水平或者略高。

但穆迪报告同时指出，鉴于部分APEC主要经济体和非APEC成员国贸易伙伴 (如欧盟) 的增长前景并不明朗，贸易在GDP中占比较大的APEC经济体将受2015年出口需求下降影响，其中某些经济体将受全球大宗商品价格下跌冲击，而出口水平的降低将对企业盈利能力和收入增长造成负面影响。

除贸易冲击外，全球金融动荡波及国内经济亦是众多APEC经济体所面临的风险之一，也将令国内政策选择更为复杂。

2015年全球经济、金融和政治前景所面临的不确定性带来了信用方面的挑战。如果APEC持续推进区域经济一体化、经济改革和基础设施开发的计划得以有效执行，穆迪预计这将成为APEC成员国新的经济增长动力，增强成员国的体制实力，并能够通过提高国际竞争力吸引投资。