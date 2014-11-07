新闻稿：美国货币政策紧缩和加息将对全球造成不利影响--穆迪

路透11月7日 - (以下中文新闻稿由穆迪提供，为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。)

纽约，2014年11月5日—穆迪投资者服务公司主权风险部在《美国货币政策紧缩及其影响》的演示文件中表示，美国利率上升可能导致外部融资环境收紧，成为一些发达国家和新兴经济体面临的不利因素。

该演示文件概括了美国货币政策回归正常化，以及欧洲央行和日本央行进一步放松货币政策的影响。

10月29日，美联储宣布结束量化宽松货币政策。穆迪预计，美联储将在2015年上半年的某个时间开始逐渐提高联邦基金利率。目前，联邦基金利率接近于零。

穆迪董事总经理Lucio Vinhas de Souza表示：“我们认为美联储的方式可能是审慎渐进的，这将缓和经济 (尤其是美国银行业) 受到的潜在影响。”美国经济继续走强，劳动力市场稳步改善，GDP继续增长。此外，近年来美国银行业的资本状况显着改善，因此即使在利率急剧或意外上升的情况下仍能更好地抵御意外损失。

在此背景下，美联储与其他发达经济体具有系统重要性的货币监管机构相比处于十分不同的位置。例如，欧洲央行和日本央行的政策走向则相反，都在继续放松货币政策。这一分化短期内可能造成全球汇市和股市的更剧烈波动，因为全球投资者将顺势调整其投资组合。

在价格面临下行压力、经济增长疲弱的情况下，欧洲央行已宣布新的宽松措施，包括购买资产支持证券和资产担保债券，这将再度扩大其资产负债表。虽然欧洲央行未来宽松措施的范围尚不明确，但毫无疑问未来几年欧元区将维持宽松的货币政策。与此同时，美国利率的上升可能鼓励国际投资者重新调整其投资组合向美国债券倾斜。资金流的潜在逆转可能对欧元区国家的融资状况造成负面影响，造成借款利率上升，尤其是那些依赖于外国投资者的国家。

同时，作为首相安倍刺激经济措施的一部分，日本央行也计划继续通过购买资产扩大货币基础，最高保持每年80万亿日元的速度。日本的收益率甚至比德国更低，而且其总借款需求显着高于大多数欧盟国家。但是，日本不同于欧元区的一个重要方面是其债务所有权的 本土倾向：迄今为止日本国债的最大持有者是驻日本的投资者以及该国的货币监管机构——日本央行。

对新兴经济体而言，美国利率的上升将带来一定的不利影响，而欧元区和日本政策的放松只能起到部分抵消作用。这些新兴经济体将不得不应对更剧烈的波动，因为为寻求高收益流入的充裕的全球流动性已导致风险溢价收窄，外债发行量上升，尤其是企业债。因此，这些国家不仅易受美国收益率上升造成的资金外流影响，还受到主要央行政策行动不协调造成财务流不稳定的影响。但是，从去年的“缩减恐慌” (taper tantrums) 来看，这些各国的特有反应可能是暂时的，取决于(现有或预期) 政策以及是否存在缓冲。(完)