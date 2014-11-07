新闻稿：中国汽车贷款证券化提速；车辆购置需求和提供新融资渠道是推动力量--标普

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
（以下中文版本系由标准普尔提供，根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）
墨尔本，2014年11月6日—汽车贷款证券化已经在中国有了进一步的发展，2014年3月至8月间已有六笔交易陆续推出。在汽车销量和融资需求不断攀升的情况下，藉由证券化来提供新的融资途径的想法陆续实践，标准普尔评级服务今日发布的题为《中国汽车金融市场和证券化概览》的报告如是表示。
标准普尔信用分析师Vera Chaplin表示：“中国目前是全球新车销量最大的市场，汽车销售的快速增长，以及汽车金融的渗透率提高，推高了中国的汽车贷款数量，而证券化为汽车金融提供者提供了替代融资机会，它们可以利用该渠道取得的资金支持在中国的业务扩张。对于贷款提供方而言，证券化还有助于解决资产快速积累，导致资本需求上升的问题。”
截至目前多数证券化的汽车贷款为一般性账款，支持资产多数为个人购置的乘用车辆。就借款人和地域分布而言较为分散，且分期每月偿还。到目前为止的证券化交易均采用简单的支付层次，从抵押资产池获得的收入将用于赎回票据，而不是购买新的汽车贷款。这些证券化产品的发行期限通常较短，根据公开的信息，所发行证券中的优先级证券通常期限仅为一年左右。
Chaplin女士表示：“标准普尔评级服务在进行汽车贷款证券化产品分析时，通常会考虑法律框架，资产质量，现金流机制，运营和管理风险，交易对手责任，以及行业表现对国家风险的敏感度等。虽然我们在中国的汽车贷款证券化结构上未看到任何重大风险，但由于预期中国经济增长将放缓，我们认为需进一步关注前瞻性损失预测，以及服务机构转换操作的实践等议题。”汽车贷款分期偿还的特性和证券化交易采用简单的顺序支付设计则会进一步缩短投资人面对的风险期间。
监管机构近期宣布计划逐步简化证券化产品发行的审批流程，而且我们已注意到发起机构和投资者规模扩大，中国证券化市场的参与者也展现出更丰富的经验。我们认为以上因素将有助于改善中国证券化市场的基础，塑造行业的操作实践，并可能支持更加以市场为驱动的发展进程。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申