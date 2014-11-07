新闻稿：中国汽车贷款证券化提速；车辆购置需求和提供新融资渠道是推动力量--标普

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墨尔本，2014年11月6日—汽车贷款证券化已经在中国有了进一步的发展，2014年3月至8月间已有六笔交易陆续推出。在汽车销量和融资需求不断攀升的情况下，藉由证券化来提供新的融资途径的想法陆续实践，标准普尔评级服务今日发布的题为《中国汽车金融市场和证券化概览》的报告如是表示。

标准普尔信用分析师Vera Chaplin表示：“中国目前是全球新车销量最大的市场，汽车销售的快速增长，以及汽车金融的渗透率提高，推高了中国的汽车贷款数量，而证券化为汽车金融提供者提供了替代融资机会，它们可以利用该渠道取得的资金支持在中国的业务扩张。对于贷款提供方而言，证券化还有助于解决资产快速积累，导致资本需求上升的问题。”

截至目前多数证券化的汽车贷款为一般性账款，支持资产多数为个人购置的乘用车辆。就借款人和地域分布而言较为分散，且分期每月偿还。到目前为止的证券化交易均采用简单的支付层次，从抵押资产池获得的收入将用于赎回票据，而不是购买新的汽车贷款。这些证券化产品的发行期限通常较短，根据公开的信息，所发行证券中的优先级证券通常期限仅为一年左右。

Chaplin女士表示：“标准普尔评级服务在进行汽车贷款证券化产品分析时，通常会考虑法律框架，资产质量，现金流机制，运营和管理风险，交易对手责任，以及行业表现对国家风险的敏感度等。虽然我们在中国的汽车贷款证券化结构上未看到任何重大风险，但由于预期中国经济增长将放缓，我们认为需进一步关注前瞻性损失预测，以及服务机构转换操作的实践等议题。”汽车贷款分期偿还的特性和证券化交易采用简单的顺序支付设计则会进一步缩短投资人面对的风险期间。