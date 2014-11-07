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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 12:13 BJT

中国债市动态：10年国开债收益率创逾两年新低，央行承认MLF鼓舞热情

路透上海11月7日 - 受中国央行货币政策报告首度公开承认MLF等信息鼓舞，银行间债市周五早盘再现一波小行情。其中10年国开债收益率一度跌破4%整数关口，创到期收益率曲线逾两年新低，国债期货主力合约也录得较为可观涨幅。

利率互换(IRS)市场上，则先跌后升，不过与上日收盘相比，仍有一定幅度下行。

随着三季度货币政策执行报告发布，中国央行于9月和10月两次向商业银行大规模“放水”行为终于揭开面纱。不过不同于市场此前广泛预期的SLF(常备借贷便利)操作，央行两次使用的均是其最新创设的MLF(中期借贷便利)。

华中一券商交易员称，早盘10年国开债收益率一度跌破4%整数位，受中国央行承认MLF等消息鼓舞，“今天很多机构都在出研报，说下一步公开市场和其他操作的利率还要降。”

央行报告显示，9月和10月，中国央行通过中期借贷便利向国有和股份制银行，以及较大规模的城商行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元人民币，期限均为三个月，利率为3.5%。

另外，央行公开市场在9月和10月，还两次下调了14天期正回购利率，中标利率从最初的3.70%降至目前的3.40%。

剩余期限约9.2年的活跃券国开行140205 ，早盘最低真实成交一度达3.9850%-3.99%附近，接近国开行到期收益率曲线新设以来，10年期品种收益率低点。该期债上日收盘实际收益率在4.04%-4.05%左右。

因此前国开行提出向商业银行转型，在传统的政策性金融债到期收益率曲线之外，中债登自2012年7月起为其所发债券新设专用曲线 ，以区别农发行和进出口行 。

北京一基金公司交易员并指出，现券火热开盘后转稳，热情虽暂消退，但继续走好随时可待。

五年期国债期货主力合约TF1503 早盘收报97.396元，涨0.316元，或0.33%。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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