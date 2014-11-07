中国债市动态：10年国开债收益率创逾两年新低，央行承认MLF鼓舞热情

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月7日 - 受中国央行货币政策报告首度公开承认MLF等信息鼓舞，银行间债市周五早盘再现一波小行情。其中10年国开债收益率一度跌破4%整数关口，创到期收益率曲线逾两年新低，国债期货主力合约也录得较为可观涨幅。
利率互换(IRS)市场上，则先跌后升，不过与上日收盘相比，仍有一定幅度下行。
随着三季度货币政策执行报告发布，中国央行于9月和10月两次向商业银行大规模“放水”行为终于揭开面纱。不过不同于市场此前广泛预期的SLF(常备借贷便利)操作，央行两次使用的均是其最新创设的MLF(中期借贷便利)。
华中一券商交易员称，早盘10年国开债收益率一度跌破4%整数位，受中国央行承认MLF等消息鼓舞，“今天很多机构都在出研报，说下一步公开市场和其他操作的利率还要降。”
央行报告显示，9月和10月，中国央行通过中期借贷便利向国有和股份制银行，以及较大规模的城商行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元人民币，期限均为三个月，利率为3.5%。
另外，央行公开市场在9月和10月，还两次下调了14天期正回购利率，中标利率从最初的3.70%降至目前的3.40%。
剩余期限约9.2年的活跃券国开行140205 ，早盘最低真实成交一度达3.9850%-3.99%附近，接近国开行到期收益率曲线新设以来，10年期品种收益率低点。该期债上日收盘实际收益率在4.04%-4.05%左右。
因此前国开行提出向商业银行转型，在传统的政策性金融债到期收益率曲线之外，中债登自2012年7月起为其所发债券新设专用曲线 ，以区别农发行和进出口行 。
北京一基金公司交易员并指出，现券火热开盘后转稳，热情虽暂消退，但继续走好随时可待。
五年期国债期货主力合约TF1503 早盘收报97.396元，涨0.316元，或0.33%。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申