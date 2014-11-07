中国证券：中科招商新三板拟定增90亿元，为第二家挂牌私募并刷新融资记录

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月7日 - 中国私募股权投资机构中科招商投资管理集团拟登陆新三板，为继九鼎投资之后第二家在新三板挂牌的私募投资机构。公司周四并公告，拟向不超过30名投资者定向发行不超过5亿股普通股，募集资金额不超过90亿元人民币，融资金额同时刷新新三板融资记录。
公告显示，公司为自然人单祥双控股61.42%的企业，挂牌前，公司总本为11.82亿股，全部为限售股。
截止2014年8月31日，公司在管基金111支，基金认缴规模约607亿元，到账金额约274亿元，实际在管基金约252亿元。
此前4月份，九鼎投资是首家登陆中国“新三板”的私募股权投资机构（PE），4月完成挂牌并增发579.8万股，每股发行价610元，筹资35.37亿元。
新三板挂牌公司超过1200家，总市值达到3,400多亿元人民币。新三板公司95%为民营企业，78%为高新技术企业。据介绍，初步统计还有3,600多家公司已由券商启动挂牌程序，预计今年底挂牌公司总数将突破1,500家。 新三板小额快速融资功能已得到体现，今年来新三板公司共完成178次股票发行，融资总额达到106亿元，其中有43家公司在挂牌同时实现融资。（完） (发稿 徐永 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申