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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:16 BJT

中国证券：中科招商新三板拟定增90亿元，为第二家挂牌私募并刷新融资记录

路透上海11月7日 - 中国私募股权投资机构中科招商投资管理集团拟登陆新三板，为继九鼎投资之后第二家在新三板挂牌的私募投资机构。公司周四并公告，拟向不超过30名投资者定向发行不超过5亿股普通股，募集资金额不超过90亿元人民币，融资金额同时刷新新三板融资记录。

公告显示，公司为自然人单祥双控股61.42%的企业，挂牌前，公司总本为11.82亿股，全部为限售股。

截止2014年8月31日，公司在管基金111支，基金认缴规模约607亿元，到账金额约274亿元，实际在管基金约252亿元。

此前4月份，九鼎投资是首家登陆中国“新三板”的私募股权投资机构（PE），4月完成挂牌并增发579.8万股，每股发行价610元，筹资35.37亿元。

新三板挂牌公司超过1200家，总市值达到3,400多亿元人民币。新三板公司95%为民营企业，78%为高新技术企业。据介绍，初步统计还有3,600多家公司已由券商启动挂牌程序，预计今年底挂牌公司总数将突破1,500家。 　新三板小额快速融资功能已得到体现，今年来新三板公司共完成178次股票发行，融资总额达到106亿元，其中有43家公司在挂牌同时实现融资。（完） (发稿 徐永 审校 曾祥进)
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