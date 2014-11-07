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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:38 BJT

全球金市：金价持稳但料将连续第三周收低，聚焦美国非农就业报告

黄金从上周五开始遭到抛售，当时价格跌破每盎司1,180美元，该水准是去年金价大跌28%时曾触及的低位。从那时起，美元升值加上金价跌破重要技术关口，都令黄金承压。

今天稍晚的美国就业报告，被视为触动美元与黄金走势的关键要素，该报告有可能令金价跌向1,000美元。

美元指数在接近四年高位附近交投，该指数料录得连续第三周周线上扬。美国经济稳步复苏，加上欧元与日圆走软，皆令美元获得提振。

除了美元升值之外，分析师担心中国缺乏强劲需求。全球最大黄金消费国--中国通常会在金价下跌时，大买黄金珠宝、金条与金币，为市场筑底，但这次并未出现这种情况。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周四，其持仓量减少0.41%至六年新低的732.83吨，反映市场人气低迷。

其他贵金属方面，现货银 持于2010年2月低位的15.13美元，料录得连续第四周下滑。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 白云/张荻)
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