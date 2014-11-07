全球金市：金价持稳但料将连续第三周收低，聚焦美国非农就业报告

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
黄金从上周五开始遭到抛售，当时价格跌破每盎司1,180美元，该水准是去年金价大跌28%时曾触及的低位。从那时起，美元升值加上金价跌破重要技术关口，都令黄金承压。
今天稍晚的美国就业报告，被视为触动美元与黄金走势的关键要素，该报告有可能令金价跌向1,000美元。
美元指数在接近四年高位附近交投，该指数料录得连续第三周周线上扬。美国经济稳步复苏，加上欧元与日圆走软，皆令美元获得提振。
除了美元升值之外，分析师担心中国缺乏强劲需求。全球最大黄金消费国--中国通常会在金价下跌时，大买黄金珠宝、金条与金币，为市场筑底，但这次并未出现这种情况。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周四，其持仓量减少0.41%至六年新低的732.83吨，反映市场人气低迷。
其他贵金属方面，现货银 持于2010年2月低位的15.13美元，料录得连续第四周下滑。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 白云/张荻)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申