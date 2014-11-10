《中国债券市场每日交易备忘》--11月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国新疆前海集团4亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 黑龙江省鹤城建设投资发展16亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国开证券主承 晋城市城市经济发展投资14亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广发证券主承 招商银行 8亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2800% 招行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2800% 杭州联合农村商业银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5995% 成都农村商业银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2602% 民生银行 5亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率3.8899% 民生银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1800% 江苏银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2302% 浦发银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1999% 浦发银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1500% 浙商银行5亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率3.9511% 浙商银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3002% 浙商银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3002% 浙商银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3002% 兴业银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1601% 兴业银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2400% 兴业银行6亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3000% 兴业银行4亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3000% 徽商银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3002% 泰安市商业银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3997% ============================================================================ 二、新债上市： 进出口银行50亿元10年期固息债140376，票面利率4.38% 浙江省新昌县投资6亿元七年期固息债1480544，票面利率5.88% 北京首创集团20亿元三年期浮动利率(一周shibor均值基准)可续期债1480549，票面利率5.99% 镇江市丹徒建投15亿元七年期固息债1480551，票面利率5.89% 中国铁路总公司150亿元10年期固息债1480556，票面利率4.53% 北大方正集团30亿元一年期短期融资券041469058，票面利率4.18% 渤海证券10亿元三个月期短融071421004，票面利率4.05% 大众交通 2亿元一年期短融041470006，票面利率4.34% 华能集团25亿元10年期中票101461037，票面利率4.7% 南京国资投资管理控股集团20亿元五年期中票101455031，票面利率4.93% 神火股份 8亿元五年期投资者选择权(3+2)中票101461021，票面利率7.2% 天津港集团15亿元七年期中票101458031，票面利率4.94% 天津港集团15亿元七年期中票101458032，票面利率4.94% 湖南省高速公开建设开发总公司29亿元五年期中票101464018，票面利率5.2% ============================================================================ 三、缴款： 玉环交通投资集团5亿元七年期固息债1480550，票面利率5.65% 葛洲坝 15亿元九个月期超短期融资券 岚桥集团4亿元一年期短融 TCL集团 2亿元六个月期短融 湖北省长江产业投资集团4亿元一年期短融 扬州经济技术开发区开发总公司3亿元五年期中票 江苏南通三建集团2亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 北京顺鑫农业10亿元两年期中票1282455到期兑付，票面利率5.15% 东莞海龙纸业11亿元两年期中票1282459到期兑付，票面利率5.53% 五矿集团30亿元三年期中票1182312到期兑付，票面利率5.36% 深圳水务集团5亿元三年期中票1182313到期兑付，票面利率5.98% 特变变工 5亿元三年期中票1182314到期兑付，票面利率5.98% 江西电子集团2亿元一年期短融041353074到期兑付，票面利率6.98% 国电集团75亿元一年期短融041358081到期兑付，票面利率5.25% 新疆前海集团5亿元一年期短融041360075到期兑付，票面利率6.00% 江阴澄星实业集团7亿元一年期短融041364040到期兑付，票面利率6.38% 昊华能源 5亿元一年期短融041366016到期兑付，票面利率5.90% 中信银行 20亿元三个月期同业存单111408019到期兑付，发行价98.85元 兴业银行 15亿元六个月期同业存单111410010到期兑付，发行价97.66元 平安银行 10亿元三个月期同业存单111411003到期兑付，发行价98.85元 金华银行5亿元三个月期同业存单111490026到期兑付，发行价98.81元 九江银行5亿元三个月期同业存单111490030到期兑付，发行价98.82元 中国商飞30亿元六个月期超短融011450002到期兑付，票面利率4.68% 中国兵器工业集团10亿元一个月期超短融011497003到期兑付，票面利率4.20% 13浙建投MTN001 101351022付息 13海天MTN001 101351023付息 13浙农资MTN002 101352009付息 13宜化MTN002 101354020付息 13西北院MTN001 101355008付息 13深地铁MTN001 101363003付息 08国债06 080006付息 10国机MTN2 1082197付息 11国开59 110259付息 11溧城发债 1180157付息 12宜昌城投债 1280383付息 12西安航天债 1280384付息 12鸡西国资债 1280385付息 12宾国资MTN1 1282456付息 12太极MTN2 1282457付息 12济宁矿MTN1 1282458付息 13国开美元1 1302019付息 01三峡债(2) 7092付息 02国开05 020205付息 06华夏01 061301付息 10陕投债 1080140付息 11铁道05 1180155付息 11铁道06 1180156付息 11五矿MTN1 1182311付息 12绍城投债 1280386付息 12西子债 1280387付息 12川能投MTN1 1282460付息 12铁煤MTN1 1282461付息 09福州交通债 0980154付息 10川发展债01 1080141付息 10川发展债02 1080142付息 10复星MTN1 1082199付息 11附息国债23 110023付息 11株城发债 1180158付息 12储蓄13 121713付息 12储蓄14 121714付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国家主席习近平周日表示，当前中国经济保持稳定发展态势，城镇就业持续增加，居民收入、企业效益 、财政收入平稳增长，中国经济呈现出新常态。以目前确定的战略和所拥有的政策储备，中国有信心、有能力应 对各种可能出现的风险。 今日公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (9月-1.8%) 居民消费价格指数(CPI) (9月1.6%) 11/13公布10月固定资产投资(不含农户) (1-9月16.1%) 社会消费品零售总额 (9月11.6%) 工业增加值 (9月8.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/20公布11月汇丰中国制造业PMI初值 (10月初值50.4) 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月7.9%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇；审校 吴芳/边竞)