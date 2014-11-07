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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:34 BJT

国泰君安期货：中国期指空头减仓意愿增强

以下内容节选自11月7日的《期货日报》：

周四期指四合约前5名、前20名、净空特征明显会员的净空持仓分别是1.17万、1.57万、1.01万手，环比减少3100手、2300手、1200手。最近3天，三个指标均一致减仓。周一及上周五，三个指标曾一致增仓。10月14日以来期指净空持仓未见明显变动，处在1.26万—1.93万手区间。最近19个交易日，净空持仓仅有3个交易日高于1.7万手。结合来看，净空持仓近期再度趋向减少，与2500点附近支撑较强有关。最近期指总持仓量继续上行，净空持仓比处于较低水平运行。

数据显示，最近8日，空头减仓意愿整体增强。期指四合约前20名席位净空单日均值环比增加100手至1.59万手，净空持仓上周连续4日处于1.5万手附近，本周最高至1.93万手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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