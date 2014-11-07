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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:35 BJT

弘业期货：沪铜反弹脚步愈发沉重，货币因素短期主导铜价

以下内容节选自11月7日的《期货日报》：

近期“货币因素”是资本市场的主要热点，美联储退出量化宽松、日本加大货币宽松的刺激、欧洲货币宽松的预期、制裁俄罗斯致卢布大幅贬值……货币市场的大幅波动同样影响着商品市场。首当其冲的是黄金、白银大幅下跌，紧随其后的是铜。金属铜因其相对较高的价格，金融属性一直被市场所关注。货币因素将是短期主导铜价的重要因素。

从目前情况来看，受美联储持续缩减QE3影响，2014年5月初至今，美元指数反弹幅度约为11%。其间伦铜的走势仍然是先涨后跌，目前来看跌幅约为3%。10月底的议息会美联储结束了QE3，美元指数再上一个平台。从走势上看，美元指数继续反弹的概率较大。预计铜价已经进入到美元指数反弹的后期，铜价下跌的概率较大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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