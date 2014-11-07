版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:36 BJT

中港个股：平安保险股份暂停买卖，待公布内幕消息

路透香港11月7日 - 中国平安保险 周五表示，公司股份今天起暂停买卖，待公司发出一项有关内幕消息的公告。

平安保险A股 亦暂停交易。

停牌前，平安保险H股周四收报61.5港元，其A股则报42.14元人民币。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐