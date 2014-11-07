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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:37 BJT

国泰君安期货：钢厂产量下滑导致大连铁矿石期货应声回落

以下内容节选自11月7日的《期货日报》：

上周矿石主力1505合约振荡偏强，周K线收出小阳线。本周期矿振荡回落，下跌趋势较为明朗。从基本面来看，钢厂前期补库告一段落，目前多维持随采随用策略。港口现货全面走弱，成为拖累期矿下跌主要因素。

从宏观面来看，美联储结束QE，美元大涨，商品承压。从需求面来看，10月下旬全国粗钢日均产量下降7.46％，对铁矿石需求减弱。从期货盘面来看，上周铁矿石主力合约由1501换月至1505。由于市场对远月预期悲观，1505矿石期价跳至530元/吨以下，短期贴水幅度过大，进一步打压空间有限。从操作层面来看，目前环保因素造成现货矿开始下跌，带动近月合约走弱，11月中开始仍可能有一轮小的补库行情出现，会对矿价有一定支撑。矿石1505合约贴水过高，短期下跌空间有限，但中期等待反弹沽空的策略不变。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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