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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:39 BJT

长江期货：沪铝价格单边趋势行情料难出现

以下内容节选自11月7日的《期货日报》：

伦铝在供应偏紧、库存持续下降及现货升水拉涨等基本面利好因素提振下再度走强。内外盘不断下探的比价反映出国内铝价动力不足。随着旺季效应逐步消退，产能释放效应逐步体现在产量上。库存增长的拐点正悄然逼近，国内铝价仍难有作为。

　　国内供应持续增加，而消费增长有限且当前铝价贴近成本线，因此铝价将陷入上行动力不足、下有成本及外盘支撑的宽幅筑底过程，单边趋势行情恐难出现。由于内外供销差异，外强内弱的铝价格局将会延续，逢高做空内外盘比价不失为新的尝试。在旺季效应逐步淡去，库存迎来拐点时，铝价下行的压力将增加，逢高沽空为宜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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