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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 10:02 BJT

芝加哥期市：美国豆粕期货连续第三日上涨，受益于强劲需求

联合国粮农组织预估今年全球小麦与玉米产量料创下新高，不过调降整体谷物产量与库存预估。

莫斯科农业顾问机构SovEcon表示，上周温暖的天候并未令俄罗斯脆弱冬小麦种植的风险缓解，该机构并警告称，明年俄罗斯小麦出口可能下滑。

美国气候预测单位周四预估，北半球冬季出现圣婴现象的机率为58%，在月度报告中下调了圣婴现象出现的机率。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 517.50 -2.75 -0.53% -2.45% 510.08 42

CBOT玉米 369.75 -1.50 -0.40% +1.44% 366.98 58

CBOT大豆 1024.75 -3.25 -0.32% +1.49% 969.62 60

CBOT稻米 $12.13 $0.04 +0.29% -2.49% $12.72 28

美国原油 $77.76 -$0.15 -0.19% -1.17% $83.86 29

汇率

欧元/美元 $1.238 $0.000 +0.03% -0.87%

美元/澳元 0.856 0.001 +0.07% -0.31%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 张涛)
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